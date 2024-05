I sondaggi | il 52,8% degli italiani promuove la candidatura di Giorgia - FdI sbanca per numero di seggi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pieno dial Parlamento europeo per FdI e altissimo gradimento per ladiMeloni, anche tra chi non è un elettore del suo partito. Per gli, interpellati da diversi, la discesa in campo della premier come capolista di FdI in tutte le circoscrizioni è stata una scelta corretta, anche se “” non andrà a Bruxelles. Insomma, altro che “inganno agli elettori”, come ancora oggi continuava a ripetere Giuseppe Conte. Affar: “Il 52,8%ritiene giusta ladi Meloni” Secondo una rilevazione realizzata da Lab21.01 per Affar.it, a ritenere giusta ladi Meloni è il 52,8%...