“I Soliti Ignoti con Amadeus al Nove” | cosa succede attorno al programma e cosa sta facendo la Rai

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ipotrebbe passare sul Nove insieme ad? È un'ipotesi che sembrerebbe più che valida, dal momento che la Rai ha fatto scadere il termine di rinnovo dele adesso Banijay, la casa di produzione del game show, sarebbe in trattativa con Discovery.

Resta in Rai, anzi no o forse sì o va via dalla Rai. In questa breve frase ci riferiamo a quanto sta accadendo al format I Soliti Ignoti . Il futuro del game show, condotto dal 2007 al 2008 e dal 2010 al 2012 dall'indimenticabile conduttore buono della tv Fabrizio Frizzi, mentre dal 2017 da ... Continua a leggere>>

Con l’addio di Amadeus alla Rai e il suo approdo al Nove è finita davvero un’era per la rete pubblica italiana. Ma questo passaggio epocale potrebbe portarsi dietro un terremoto simile accaduto appena un anno fa con Fabio Fazio e “Che tempo che fa…”.Leggi anche: Gemelle Kessler: “Insieme anche da ... Continua a leggere>>

Incredibile ma vero. Dopo Amadeus, la Rai rischierebbe di perdere anche il programma “ Soliti Ignoti”. Come riporta “Il Foglio”, “la […] Continua a leggere “La Rai fa scadere l’opzione e rischia di perdere i Soliti Ignoti. Nove sta trattando con Banijay” su Perizona.it Continua a leggere>>

Il contratto de I soliti ignoti sta per scadere. Pronto a trasferirsi sul Nove con Amadeus - La Rai sta lasciando scadere il contratto della trasmissione I soliti ignoti, condotta da Amadeus in Prime Time e seguitissima dal grande pubblico. Così in molti si domandano se oltre al conduttore ... Continua a leggere>>

Vandali in piazza Sant'Ilario - Ennesimo caso di vandalismo grafico in città. I muri di un caseggiato in piazza Sant’Ilario sono stati deturpati dai soliti ignoti che hanno pensato bene di scrivere sui muri, ... Continua a leggere>>

Amadues può strappare i soliti ignoti alla Rai. Diritti in scadenza per la trasmissione ammiraglia - Anche in questo caso, infatti, l’amatissimo conduttore di Sanremo e de I soliti ignoti, potrebbe portare con sé nella sua nuova casa, il canale Nove di Discovery, anche la sua trasmissione simbolo di ... Continua a leggere>>