I russi sfondano nel Donetsk | il rischio di un effetto domino su tutto il fronte ucraino Mosca vuol portare le truppe al fiume Dnepr

(Di venerdì 3 maggio 2024) In questi ultimi giorni la notizia del nuovo “pacchetto di aiuti” inviato all’Ucraina, pari a 61 miliardi di dollari, sembrava aver risollevato il morale dell’opinione pubblica occidentale, ormai sempre più afflitta dalla lenta, ma inesorabile, avanzata delle forze del Cremlino. Tuttavia, la realtà sul terreno è avversa alle armi di Kiev. Isono in continua avanzata e hanno sfondato in più punti le linee difensive ucraine, a corto di mezzi e sopratdi soldati. L’ultima breccia aperta nelè quella a est di Ocheretino, nel. Una conquista che, se sommata alla superiorità militare e al ritorno della bella stagione, potrebbe scatenare unin grado di favorire un’avanzata russa dall’impeto ben superiore rispetto a quello a cui ...

Le forze russe sono riuscite a sfondare e a raggiungere Ocheretiny nella zona di Avdiivka, in Donetsk, mentre le difese ucraine hanno schierato le riserve per stabilizzare la situazione. «La situazione è tale che il nemico è riuscito a sfondare in questo insediamento. Una parte, sotto controllo ... Continua a leggere>>

Ogni possibile negoziato appare lontano - Vicino Avdiivka gli scontri sono sempre più pesanti. L’esercito ucraino ha schierato le riserve, ma le forze russe sono riuscite a sfondare. Hanno preso Ocheretiny nella zona di Avdiivka, in Donetsk. Continua a leggere>>

L’armata di Putin avanza in Donbass - «Le forze russe sono riuscite a sfondare» ha ammesso il portavoce del comando militare “Khortytsia” Nazar Voloshyn. Il nuovo simbolo della supremazia militare russa è la cittadina di Chasiv Yar, nel ... Continua a leggere>>

Fronte ucraino a rischio, Macron non esclude nulla: "Invio di truppe possibile" - che nel corso di un'intervista all'Economist non ha escluso l'invio di truppe di terra in Ucraina se Mosca «dovesse sfondare le linee del fronte e Kiev lo richiedesse». Per il ministero degli Esteri ... Continua a leggere>>