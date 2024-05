I pronostici di venerdì 3 maggio | Serie A - Lig - Bundesliga e Ligue 1

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 3 maggio 2024) Idi: serata di anticipi inA, Liga,1, in campo anche altri campionati minori. Quando mancano solo quattro partite alla fine del campionato diA il Bologna vede sempre più vicino il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League, per il quale basterà anche il quinto posto. Il calendario non è però dei più semplici: si parte stasera con la trasferta di Torino e quella successiva di Napoli, poi Juventus in casa e Genoa in trasferta. L’allenatore del Bologna Thiago Motta (LaPresse) – IlVeggente.itIn casa del Torino che può ancora ambire a un posto nella prossima Conference League sarebbe importante non perdere: non sarà una passeggiata, si prospetta una partita molto equilibrata. ...