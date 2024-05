I pro vita vogliono entrare anche nei centri antiviolenza

Investimenti produttivi dall'estero, attiva la piattaforma Invest in Italy - 03/05/2024 - Dal 24 aprile 2024 è attiva la piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy “Invest in Italy” raggiungibile al seguente link https://www.investinitaly.gov.it/ - per accom ... Continua a leggere>>

Fight Clubbing World Championship 2024: a Pescara il meglio del meglio degli sport da combattimento - 14 match professionistici di kickboxing, pugilato e muay thai, trasmessi in diretta mondiale su DAZN in 220 Paesi. In palio tanti titoli iridati ...

Codice rosso, 65 richieste di aiuto: "Si tratta di un dato che allarma" - Nella presentazione del bilancio consuntivo, durante l'ultimo consiglio comunale di Codigoro, l'assessore al bilancio Graziella Ferretti, ma anche alle pari opportunità ha illustrato i dati allarmanti ...