E' cominciato con oltre 20 minuti di ritardo , per problemi tecnici provocati soprattutto dalla pioggia, il Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo. Via con i Bloom, la band alternative rock formata da Giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, che ha presentato per la ... Continua a leggere>>

I lavoratori sfidano la pioggia. In piazza per chiedere sicurezza: "Basta subappalti e precarietà" - La forte pioggia non ha fermato il corteo e il presidio del Primo maggio a Empoli. Il fulcro delle attività è stato il palco di piazza della Vittoria, dove il corteo si è fermato intorno alle 11 per ... Continua a leggere>>

’Romagna mia’ festeggia i settant’anni - Teatro Moderno esaurito per i 70 anni di Romagna Mia. Lo spettacolo non si è potuto tenere in piazza Borghesi a causa della pioggia. La serata è stata aperta dal sindaco Filippo Giovannini (l’amminist ... Continua a leggere>>

La pioggia non ferma il concertone. Gaia, Arisa e Capossela sul palco del Primo Maggio: successi e tributo - In tanti provenienti sia dalla Lucchesia che da varie zone della Toscana per la tradizionale manifestazione che si svolge in piazza Moro. Successo anche per la finale del concorso "Lele Panigada". Continua a leggere>>