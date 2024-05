I giorni prima dei playout | Recanatese - serve calma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Laè nel pieno "della lunga marcia" che la porterà alla doppia sfidacon la Vis Pesaro (andata al "Tubaldi" domenica 12 Maggio alle 18). Dieciche debbono essere utilizzati al meglio per presentarsi al top delle condizioni fisiche e mentali nel contesto di uno spareggio salvezza che nessuno voleva e che sembrava anche evitabile dopo il poker di reti rifilato il 7 aprile alla Carrarese, ma che si è materializzato raccogliendo appena un punticino nelle ultime tre partite. Affrontarlo poi in posizione svantaggiata è un ulteriore handicap non indifferente e che metterà ancora di più alle corde la compagine giallorossa chiamata a sfruttare al massimo il fattore campo per poi giocarsi tutto al Benelli il 19 maggio. Superfluo ricordare anche l’andamento "bipolare" della squadra, spesso irresistibile in casa quanto ...