I favoriti del Giro d’Italia 2024 | Pogacar in fuga - anche Tiberi fra chi prova a fermarlo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 maggio– È unche fa meno paura delle ultime volte: tappe più corte, dislivello ridotto di diecimila metri rispetto a un anno fa. E’ unche non si nega le montagne, né lo sterrato toscano e i muri marchigiani, ma si deciderà a cronometro: fra la tappa in Umbria e quella sul Garda, sono 72 i chilometri contro il tempo. E’ comunque unche promette di esser subito frizzante: la tappa d’apertura a Torino ha un finale da classica, quella del giorno dopo a Oropa può subito segnare la classifica. Fa meno paura il, spaventa il favorito: Tadej, basta la parola. Dei fenomeni del momento, è il più forte in circolazione: ha vinto quanto Van der Poel nelle classiche e quanto Vingegaard nelle corse a tappe, che ...