I detenuti vincono in Tribunale | diritto alla Naspi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Anche iche hanno prestato attività lavorativa per l’amministrazione penitenziaria hannoa ricevere la, l’indennità che copre i periodi di disoccupazione. Un principio riaffermato da due nuove sentenze deldi Milano che, sull’onda di pronunciamenti analoghi a Milano e Busto Arsizio, ha accolto il ricorso di lavoratoriassistiti dCgil. L’Inps, infatti, aveva respinto la loro richiesta di sussidio in quanto il lavoro prestato per l’amministrazione penitenziaria "ha carattere del tutto peculiare" e quindi non può essere equiparato ad altre mansioni. "Chiediamo con forza – sottolineano in una nota Cgil e Inca – che Inps riveda le sue posizioni e riconosca lasenza la necessità di cause che, ricordiamolo, rappresentano ...