I biglietti del concerto di Billie Eilish a Bologna l’8 giugno 2025 | prezzi e come acquistarli

Le liti tra rapper sono sempre più diffuse e sono state ribattezzate "dissing". Anche in Italia ci sono stati molti dissing famosi, come quello tra Emis Killa e Fedez, tra Bugo e Lazza o quello tra lo stesso Bugo e Morgan.

Che tra Chris Brown e Quavo non scorra buon sangue – o, come si dice nel gergo dei rapper, vi è un 'beef' – è cosa nota. Il loro litigio risale a 7 anni fa: era il 2017 e da momento in poi, i due cantanti americani si sono scontrati in ogni modo: l'ultima stoccata l'ha data Chris Brown.