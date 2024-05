Hit parade - Baby Gang debutta in testa alla classifica

È il nuovo album di Baby Gang , ‘L’angelo del male’, a guidare la classifica settimanale FIMI/Gfk con i dischi più venduti e ascoltati dal 26 aprile al 02 maggio 2024 . Unica new entry in Top Ten, il progetto discografico del giovane artista si lascia alle spalle ‘The Tortured Poets Department’ di ... Continua a leggere>>

Baby Gang, nome d’arte di Zaccaria Mouhib il giovanissimo rapper, già condannato in primo grado per presunta rapina e sparatoria in corso Como a Milano, da pochi giorni finito nuovamente in carcere per aver evaso i domiciliari, è a processo a Lecco per episodi risalenti al 25 luglio e tra 26 e 27 ... Continua a leggere>>