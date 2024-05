Hellas Verona-Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla

(Di venerdì 3 maggio 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I padroni di casa sono in cerca di punti per fare un deciso passo in avanti verso la salvezza, così come viola che cercano un piazzamento europeo.si giocherà domenica 5 maggio 2024 alle ore 15: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri sono di poco fuori dalla zona retrocessione sulla quale conservano due punti. La squadra di Baroni nelle ultime cinque giornate ha tenuto un andamento altalenante, frutto di due sconfitte, due pareggi e una vittoria. Sarà fondamentale fare risultato pieno contro i viola sfruttando così il turno casalingo Più faticoso del previsto il cammino dei viola, che attualmente si trovano fuori dalla zona Europa, ...

