Harry Potter e Conad | ecco tutti i dettagli della magica collaborazione

A partire dal 4 marzo, in tutti i punti vendita Conad , parte la nuova raccolta di figurine a tema Harry Potter ; per ogni 20 euro di spesa, sarà possibile ricevere in omaggio una bustina contenente 4 “card” ( figurine ) e un bollino speciale, denominato “bollibro”; una volta collezionati 20 ... Continua a leggere>>

Dal 4 marzo 2024, parte, in tutti i punti vendita Conad, la nuova raccolta di figurine legata al mondo di Harry Potter. L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto educativo Insieme per la scuola, prevede in omaggio, per 20 euro di spesa, una bustina contenente 4 “card” (figurine) ... Continua a leggere>>