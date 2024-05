Guida ufficiosa al Giro d’Italia 2024

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilpartirà da Venaria Reale il 4 maggio e si concluderà a Roma il 26 maggio. Tre settimane di salite, montagne, cronometro, biciclette che sferragliano su e giù per la Penisola e tutto per far sì che un uomo solo possa vestirsi di rosa, alla fine. Il grande favorito è lo sloveno Tadej Pogacar che quest’anno farà il suo esordio aldopo quattro anni in cui si era concentrato sul Tour de France e le classiche, vincendo più o meno ovunque ma scontrandosi per due volte contro il muro giallo di Jonas Vingegaard. Ilsarà quindi l’anno in cui Pogacar proverà a fare la doppietta-Tour che manca dal 1998, quando fu Marco Pantani a riuscire nell’impresa. Due ciclisti molto diversi, ma accumunati dalla capacità di realizzare grandi azioni, imprese solitarie; di ...