Guerrina uccisa da padre Graziano - dieci anni dopo il marito accusa la Docesi e chiede un milioni di euro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 3 maggio 2024)la scomparsa e l’omicidio, accertato dalla magistratura, diPiscaglia, la cinquantenne di Ca’ Raffaello (nel comune di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo), è arrivata dal tribunale di Arezzo, come prevede la legge, la dichiarazione di morte presunta. L’assassino, secondo le sentenze, èGratien Alabi, un frate congolese dell’ordine dei premostratensi, arrivato in paese l’anno precedente, che aveva una relazione “tossica” con, che attraversava un periodo difficile a causa del figlio disabile e delrimasto senza lavoro. Oggi, sul “Corriere della Sera“, parla ildella donna, ammettendo che la stessa si era innamorata diGratien, e voleva voltare pagina insieme a lui. Poi ...