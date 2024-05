Guerrina Piscaglia scomparsa nel nulla 10 anni fa - il marito | Padre Gratien era un violent - frequentava prostitute e con mia moglie una relazione morbosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Mirko Alessandrini, 55, con gli occhi lucidi di dolore e la voce commossa, torna a parlare di un capitolo oscuro della sua vita, un dolore che ha segnato i suoi giorni. Lo fa con il Corriere della Sera, affiancato dal suo avvocato, in occasione dell’versario delladi sua, sparita nelil 1° maggio del 2014 e mai più ritrovata. “Spero un giorno di poter pregare sulla tomba di mia“, confessa con un nodo alla gola. La storia diè uno dei tanti cold case del nostro Paese, un giallo che ancora non ha trovato piena soluzione: secondo la giustizia italiana, è stata strangolata daAlabi Kumbayo, un ex ...