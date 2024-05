Guerrina Piscaglia - 10 anni di misteri La condanna di padre Gratien e un corpo mai ritrovato

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sono trascorsi diecidalla sua scomparsa. 3652 giorni di buio totale, senza nessuna informazione su dove possa essere. O meglio su dove si trovi il suo, perché per la giustizia italiana un uomo, l’ex sacerdoteAlabi, è statoto a 25reclusione per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Passati dieci, il tribunale di Arezzo potrebbe dichiarare la morte presunta ma non sarà fatto visto che la certezza del decesso è evocato dalla sentenza diad Alabi. L’ex religioso – già ridotto allo stato laicale – sta scontando la pena nel carcere di Opera (Milano). “Spero un giorno di poter pregare sulla tomba di mia moglie”, dice al Corriere della Sera il vedovo di ...

