Granata in maglia speciale per i 75 anni dalla strage di Superga | da Freuler e compagni una corona di fiori Juric | Motta è un mezzo genio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) A Torino per la storia e nel rispetto della storia. Il club rossoblù depositerà aunadiin memoria della tragedia che colpì il grande Torino il 4 maggio del 1949. Iscenderanno in campo con unacelebrativa in vista del 75esimoversario dell’incidente aereo. Una coincidenza che caricherà di significato il match, nonostante il Toro abbia poco da chiedere al campionato. Che i rossoblù non troveranno la strada spianata verso la storia e la Champions lo conferma, ex compagno di Thiago e tecnico, che tesse le lodi del collega: "Dopo tanto tempo, ho visto qualcosa di nuovo e mi è piaciuto. La squadra Thiago l’ha costruita con il direttore, con giocatori di caratteristiche europee e il modo di giocare è ...