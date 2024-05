Gli esami salvano la vita | non abbiate paura - fateli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tutto è cominciato col classico nodulino, avvertito facendo la doccia. Un campanello d’allarme, "tanto più che sapevo di avere familiarità con le neoplasie al seno". Da lì gli accertamenti, e l’intervento chirurgico. "È successo 17 anni fa, avevo 38 anni e una figlia di 4. La mia preoccupazione più grande era proprio per lei, la mia bimba. Ho voluto sapere da subito quali fossero la diagnosi e il percorso terapeutico: la consapevolezza aiuta". Così la melegnanese Anna Brioschi (nella foto la prima da destra), 55 anni, attiva nel mondo del volontariato, racconta la sua esperienza. Una testimonianza che ha voluto condividere anche in occasione di una recente mostra al femminile, "Resilienza", ospitata al Museo Broggi-Izar di Melegnano, "perché le storie di chi ha affrontato un tumore sono davvero storie di resilienza, di chi ha cercato di trasformare il dolore in qualcosa di positivo, ...