Giustizia | Nordio lascia P Chigi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Il Guardasigilli Carloha appenato Palazzo, dove è arrivato circa un'ora fa. Are la sede del governo con il responsabile di via Arenula anche il viceministro dellaFrancesco Paolo Sisto, che fermato dai giornalisti si è limitato a un "work in progress".

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Non presenterò emendamenti al ddl Nordio su abuso d?ufficio, custodia cautelare ecc. non perché non sia migliorabile, ma perché se torna al Senato c?è il rischio che si areni. Si chiama opposizione costruttiva. Che contribuisce ad approvare un testo che va nella ... Continua a leggere>>

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato fischiato questa mattina mentre teneva un discorso in piazza a Treviso per la festa della Liberazione. Nordio iniziato da poco a parlare, affrontando il tema caldo dell’antifascismo nel governo Meloni, quando dalla folla presente in piazza dei ... Continua a leggere>>

giustizia: nordio a P.Chigi - Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Il Guardasigilli Carlo nordio, a quanto si apprende, è a Palazzo Chigi, dove da questa mattina, dopo aver preso parte alla cerimonia del 163esimo anniversario dell'Esercito, ... Continua a leggere>>

Il Papa, 'la libertà di stampa è fondamentale' - CITTÀ DEL VATICANO, 03 MAG - "La libertà di stampa è fondamentale per sviluppare un assennato senso critico e per imparare a distinguere la verità dalla menzogna e a lavorare in maniera non ideologica ... Continua a leggere>>

giustizia, Anm: "Serve un confronto con nordio prima che la riforma sia legge" - L'Associazione nazionale magistrati chiede un incontro al ministro della giustizia Carlo nordio. "Vorremmo un confronto con il Guardasigilli per un contributo tecnico alla riforma annunciata, almeno ... Continua a leggere>>