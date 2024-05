Giustizia | Nordio lascia P Chigi 2

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Il Guardasigilli Carlo Nordio ha appena lascia to Palazzo Chigi, dove è arrivato circa un'ora fa. A lascia re la sede del governo con il responsabile di via Arenula anche il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, che fermato dai giornalisti si è limitato a un ... Continua a leggere>>

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato fischiato questa mattina mentre teneva un discorso in piazza a Treviso per la festa della Liberazione. Nordio iniziato da poco a parlare, affrontando il tema caldo dell’antifascismo nel governo Meloni, quando dalla folla presente in piazza dei ... Continua a leggere>>