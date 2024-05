Giunta del Myanmar vieta agli uomini di lavorare all' estero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ladelha sospeso il rilascio dei permessi per gliche voglionoall', settimane dopo aver introdotto una legge sulla coscrizione militare che ha portato migliaia di persone a cercare di lasciare il Paese. La, che sta lottando per reprimere la diffusa opposizione armata al suo governo, a febbraio ha dichiarato che avrebbe applicato una legge che le avrebbe consentito di richiamare tutti glia prestare servizio militare per almeno due anni. Questo ha spinto migliaia di persone a mettersi in coda per i visti davanti alle ambasciate straniere a Yangon, altri hanno tentato di attraversare il confine con la vicina Thailandia per sfuggire alla legge. Il ministero del Lavoro ha così deciso di "sospendere temporaneamente" ...