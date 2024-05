Giulia Schiff | chi è la ragazza italiana ricercata da Putin

Giulia Schiff, ex pilota dell’aeronautica, combatte in Ucraina ed è finita nella black list del Cremlino. Al Corriere della Sera spiega di non esser sorpresa. «Fa parte dei rischi del mestiere, mi sono scelta il lavoro di combattente e so che devo fare i conti anche con questi inconvenienti. Fra ... Continua a leggere>>