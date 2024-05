Giro d’Italia - manca sempre meno al via | le tappe

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sabato 4 maggio prenderà il via la nuova edizione del. La prima settimana potrebbe essere già decisiva. Tutto dipenderà dalla volontà di Pogacar.al via del2024. La Corsa Rosa prenderà il via da sabato 4 maggio con la frazione da Venaria Reale a Torino. Sarà una competizione molto impegnativa sin da subito considerando l’arrivo al Santuario di Oropa nella giornata di domenica. Nella prima settimana fari puntati anche sulla cronometro di Perugia e Prati di Tivo, altro traguardo che potrebbe dire molto in chiave classifica generale. E’ tutto pronto per il– cityrumors.it – foto LapresseNella seconda e terza settimana sono diversi gli arrivi in salita. In particolare, attenzione ...