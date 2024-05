Giro d’Italia - favorit - tappe e insidie | tutto quel che c’è da sapere sulla corsa rosa

I promossi MAX Verstappen (Red Bull): pole position, vittoria nella Sprint Race e dominio totale in gara. Centra il 21° successo nelle ultime 23 gare. Sembra tutto facile per lui. Sembra che gli sia sufficiente salire sulla sua RB20 per vincere. Disarmante. LANDO Norris (McLaren): un secondo posto ... Continua a leggere>>

LE Pagelle DEL GP Cina 2024 Max Verstappen 9: tutto troppo facile. Perfetto nelle pochi fasi delicate della sua gara (lo start e le ripartenze dalla Safety Car), sfodera un ritmo insostenibile per tutti gli altri e quindi non deve neanche spingere fino in fondo. Vittoria mai in discussione sin dal ... Continua a leggere>>