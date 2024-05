Giro d' Italia - al via l' edizione 107 Il ' deb' Pogacar favorito

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 3 maggio 2024) AGI - L'attesa è finita: domani, sabato 4 maggio, prende il via l'numero 107 deld', il primo dei tre grandi giri (Tour de France e Vuelta a Espana gli altri due) della stagione ciclistica, impreziosita anche dall'appuntamento con le Olimpiadi di Parigi. Il2024 scatterà con la Grande Partenza da Torino, che darà il via alla discesa dello Stivale fino a Napoli e Pompei, per poi risalire lungo l'Adriatico; ultima settimana come di consueto decisiva sulle salite alpine e dolomitiche, ed è qui che si deciderà la corsa. Sarà Roma, per il secondo anno consecutivo, a ospitare l'ultima tappa in programma domenica 26 maggio, in un circuito tra i principali monumenti della Città Eterna che farà da passerella al corridore in grado di portare sulle spalle l'iconica maglia rosa fino all'ultimo giorno. Tra ...