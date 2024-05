Giro d’Italia 2024 | per fortuna c’è Tadej!

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Parte domani da Venaria Reale il 107°che, a meno di imprevedibili cataclismi, dovrebbe passare alla storia per la presenza, e presumibile vittoria finale, diPogacar (UAE Team Emirates). Qualunque discorso si voglia fare, sia sul percorso che sulla start list, non può prescindere dalla partecipazione, la prima in assoluto, del fuoriclasse di Komenda. D’altronde, da quando, poco prima di Natale, lo sloveno ha annunciato di voler tentare l’accoppiata rosa-gialla, riuscita per l’ultima volta nel 1998 a Marco Pantani, l’universo delle due ruote ha polarizzato la sua attenzione sulla data di sabato 4 maggio. Per invogliarea prendere il via, RCS ha prodotto un percorso decisamente abbordabile. La prima settimana è inizialmente impegnativa con la frazione inaugurale sulle colline torinesi seguite ...