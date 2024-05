Giro d' Italia 2024 - la startlist e i numeri ufficiali Tutte le squadre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 2 maggio- Manca sempre meno ald'che, dopo aver sollevato il velo ormai mesi fa sul proprio percorso, rende noti anche coloro che saranno i veri protagonisti: i corridori. Sabato 4 maggio, al via di Venaria Reale, ci saranno 176 ciclisti, suddivisi in 22, che daranno spettacolo a partire dai primi metri della frazione iniziale e lo faranno mettendo nel mirino sogni, ambizioni e divertimento. Principalie curiosità Come ormai da (triste) tradizione di qualche anno, il dorsale 1 non andrà al vincitore in carica, Primoz Roglic, non presente al via: l'onore e l'onere andranno a Geraint Thomas, sulla carta il principale rivale del favorito numero uno Tadej Pogacar, che scatterà con il 191. Curiosamente, fin da subito lo sloveno sarà sotto i ...