Giro d’Italia 2024 - il calendario completo | gli orari delle tappe e dove vederle in diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ildel, in programma dal 4 al 26 maggio prossimi per quella che sarà l’edizione numero 107 della Corsa Rosa. Grandissima attesa per le 21, che completeranno un percorso complessivo caratterizzato da 3400,8 chilometri e 44.650 metri di dislivello. La Grande Partenza da Torino darà il via alla discesa dello Stivale fino a Napoli e Pompei, per poi risalire lungo l’Adriatico prima del gran finale sulle salite alpine e dolomitichesi deciderà la corsa. Per il secondo anno consecutivo poi sarà Roma a ospitare l’ultima tappa con un suggestivo circuito che toccherà i gioielli della Capitale. Gli occhi sono naturalmente tutti puntati su Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, già vincitore di due Tour de France, farà il suo ...