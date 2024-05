Giro d’Italia 2024 - Alaphilippe | Obiettivo vincere la prima tapp - sono in forma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Il mio primoè laa d’apertura, indossare la maglia Rosa sarebbe un sogno. Sarebbe fantastico ottenere una vittoria e completare la collezione di vittorie dia in tutti i Grandi Giri, ma so che non sarà facile”. Parola di Julianalla vigilia della partenza del. Il corridore della Soudal Quick-Step è alla suavolta alla ‘Corsa Rosa’. “Laè al top. Non ho fatto un ritiro in quota, ma a fine aprile ho fatto un buon Tour de Romandie, che è stato importante per la mia preparazione. Sentivo di essere migliorato lì giorno dopo giorno. Vedremo come andranno le cose durante il, ma voglio dare il massimo per non avere rimpianti”. SportFace.