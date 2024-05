Giovane papà muore a 40 anni per un malore improvviso Lascia la moglie e due figli piccoli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) Doveva essere un periodo felice per Filippo Esposito, 40, originario di Minori in provincia di Salerno ma residente a Cornuda, in Veneto. Insieme alla sua famiglia si era recato sulla Costiera Amalfitana per festeggiare il 50esimoversario di nozze dei suoi genitori. Ma pochi giorni dopo, il Primo di Maggio, a soli quarant’è stato colto da unmentre dormiva. Un arresto cardiaco che non gli hato scampo. L’uomo era molto conosciuto e apprezzato sia nella sua nuova comunità, nel trevigiano, sia in Campania dove era nato nel 1983. La tragedia ha suscitato un grande cordoglio, perché Esposito era una persona molto aperta e disponibile, dalle grandi doti umane. Lavorava alla DS Smith di Cornuda, una ditta di packaging, e fra le sue grandi passioni ...