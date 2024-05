Giorno della Memoria Roma – Bonessio e Luparelli AVS | Lunedì 6 maggio incontro per illustrare la proposta di integrazione della legge 211

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Estendere la ricorrenza dela tutte le vittime degli eccidi dimenticati: è questo ciò che abbiamo chiesto in una mozione a nostra firma approvata lo scorso gennaio in Assemblea capitolina ed è questo il tema che verrà affrontato nel corso di un incontro in programma6 maggio alle ore 10 nella sala teatro dell’Istituto Comprensivo “Borsi-Saffi” in via dei Sabelli 119 nel quartiere San Lorenzo. In questa occasione verrà illustrata ladialla211 del 2000 sottoscritta dai parlamentari dell’Alleanza Verdi-Sinistra al fine di farenon solo delle persecuzioni ai danni del popolo ebraico e dei deportati politici nei campi nazisti ma anche dei circa ventitremila, solo in Italia, ...