Giorgia Meloni bocch***? Se la donna è di destra | Capezzone - la miseria della sinistra

(Di venerdì 3 maggio 2024) Eccoci ad "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele, direttore editoriale di Libero. "Una rassegna che ha oggi diversi centri, diversi fuochi, e anche un rimbalzo tra questioni di politica internazionale e riflesso domestico - premette-. I campus americani fuori controllo, vedete che si parte da fuori. Ma c'è riverbero interno: i tifosi domestici in estasi, come Piero Sansonetti", ricorda il direttore riferendosi alle vicende dei pro-Palestina che occupano i campus contro i quali è entrata in azione la polizia, dalla Columbia fino a Ucla. "Poi Hamas che dice no alla tregua e, di fatto, non vuole o non è in condizione di restituire 20-30 giornali vivi: questo è quel che si legge sui giornali internazionali - riprende-. Ma sui giornali italiani leggete che Hamas ...