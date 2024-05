Giorgetti - ' su Crt deciderò quando vedrò le carte'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Cosa penso? Io penso soloconosco leche non sono ancora arrivate, anzi ci hanno chiesto una piccola proroga per consegnarle.saprò". Il ministro dell'Economia e della Finanza, Giancarlo, non dice si più sulla possibilità di commissariamento della Fondazione Crt dopo le turbolenze delle ultime settimane. Il Mef aveva dato dieci giorni di tempo all'ente torinese per dare "un'adeguata informativa sui fatti", con riferimento al 'patto occulto' tra consiglieri denunciato dall'ex presidente Fabrizio Palenzona che si è dimesso il 23 aprile. Il collegio sindacale ha però chiesto una proroga di non meno di altri dieci giorni, quindi fino a metà maggio, perché considerando anche i giorni festivi, il tempo era troppo poco. Nei prossimi giorni saranno inviati documenti, ...