Ginnastica artistica - l’Italia conquista l’argento juniores agli Europei Giulia Perotti seconda nell’all-around

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 L’ Italia HA CONQUISTATO L’ARGENTO NELLA GARA A SQUADRE juniores . Le azzurre hanno chiuso con il punteggio di 153.527, superata in ultima suddivisione da una grande Francia , impostasi con il punteggio di 155.763. Il Belgio completa il podio ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Nei fatti alla Francia basta una media di 12.25 nei tre esercizi al corpo libero per superare l’Italia e vincere. 19.27 l’Italia deve purtroppo sperare in qualche errore delle transalpine per vincere la gara a squadre, altrimenti conquisterà ... Continua a leggere>>