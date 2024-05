Ginnastica artistica - le qualificate alle finali degli Europei juniores Perotti sta - tutte le azzurre avanzano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si è delineato il quadro delle2024 difemminile per quanto riguarda il settore. A Rimini le migliori otto atlete hanno staccato il pass per gli atti conclusivi sui singoli attrezzi, che andranno in scena nella mattinata di domenica 5 maggio. Giuliapromossaparle asimmetriche (secondo accredito), alla trave (sesto riscontro di ammissione) e al corpo libero (seconda). Emma Fioravanti gareggerà al corpo libero (prima nel turno preliminare), mentre Benedetta Gava ed Emma Puato sono seconda e terza al volteggio., l’Italia conquista l’argento...

