Germania, statue con seni logori per selfie turisti: le foto usate per campagna anti molestie - Le molestie sessuali lasciano il segno. E le statue di donne e ragazze, con i seni scoloriti e logori per i selfie inopportuni di turisti invadenti, lo dimostrano forse più di tante denunce trattenute ... Continua a leggere>>

Alcaraz salta gli Internazionali d’Italia di Roma - (Adnkronos) – Carlos Alcaraz non sarà presente agli Internazionali di Roma. "Ho sentito un po' di dolore dopo aver giocato a Madrid, un po' di disagio al braccio. Oggi ho fatto alcuni test e ho un ede ... Continua a leggere>>

Rapporto Rsf, Italia arretra di 5 posizioni ma restano i curdi i giornalisti più colpiti - Continue molestie e intimidazioni nei confronti dei giornalisti curdi si riversano da anni sui media e sui giornalisti curdi, sempre più presi di mira dal governo turco. L’anno scorso, un numero ... Continua a leggere>>