Teheran è pronta a usare 'un'arma mai impiegata prima' per rispondere ad un attacco di Israele. La minaccia arriva dal portavoce della Commissione per la sicurezza del regime degli ayatollah. Gli Stati Uniti, intanto, hanno imposto nuove sanzioni all'Iran. Anche l'Unione Europea sta valutando ...

Due soldati ucraini , che si trovavano in Germania per cure di riabilitazione, sono stati Uccisi da un uomo di origini russe. Il delitto è avvenuto nel weekend, nella zona di Murnau in Baviera, ma ora stanno cominciando ad affiorare i dettagli su quanto accaduto. Sospettato del delitto è un...

germania: convocato ambasciatore russo per attacco informatico a Spd - Berlino, 3 mag. (Adnkronos/Dpa) – La germania ha convocato l'amsciatore russo in risposta a un attacco informatico russo contro il partito socialdemocratico (Sps) al governo lo scorso anno. Lo ha reso ...

Ucraina, vescovo implora i ragazzi espatriati di tornare per combattere i russi: le misure del governo contro i renitenti - Non è un dilemma da poco. Da mesi in la gente è sempre più sorda alla chiamata dell'esercito e tanti giovani preferiscono rendersi irreperibili andando in Europa: Polonia, germania, Olanda. La ...

L'Ucraina accusa: "Droni russi lanciati dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia" - Nato: «Preoccupati per le azioni ibride di Mosca, una minaccia». L'esercito di Mosca entra nel territorio vicino ad Avdiivka ...