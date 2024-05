Gennarone - sicuri che la politica sia affar tuo?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Non conoscevo, il rapper che ha dato della censura a Giorgia Meloni dal palco del Primo Maggio a Foggia, così come non conoscevo la stragrande maggioranza dei Gennaroni e dei Gennarini che per la festa del lavoro si sono esibiti sui palchi di tutta Italia, dal Circo Massimo a quelli minimi. Di sfuggita tuttavia ho visto agitarsi e sbraitare uno di loro – che mi assicurano essere famoso, ma per me potrebbe essere chiunque – nel rilasciare un’intervista pre o post concertone, esponendo in stato semiconfusionale una supercazzola su lavoro e democrazia, sullo sfondo degli sguardi attoniti dei componenti della sua stessa band, i quali o non capivano l’italiano o non capivano perché il loro leader si stesse trasformando in Luciano Lama. Del resto, ha dettogiustificandosi per l’insulsa esternazione, “se non parliamo noi artisti, chi lo ...