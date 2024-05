Gennarone insulta Meloni dal palco - ecco il video senza censura Schlein e Conte? Ancora muti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Una cinquantina di secondi,il vergognoso monologo del rapper foggianodaldell'Altro Concertone organizzato nel capoluogo pugliese l'1 maggio. Un insulto irripetibile nei confronti della premier Giorgiache nessuno, a sinistra, hasentito l'esigenza (e la decenza) di condannare. Non solo nel nome del rispetto istituzionale che merita un presidente del Consiglio, di qualsiasi colore politico sia, ma soprattutto della lotta al sessismo. Una bandiera, quella del rispetto per le donne, che il Pd e il Movimento 5 Stelle sventolano con grande forza quando possono usarla come una clava contro il centrodestra. A parti invertite, invece, il tema sembra non esistere. Ilche Libero ha deciso di pubblicare ...