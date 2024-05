Generazione AnZia - il 36% dei maturandi soffre di attacchi di panico

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 3 maggio 2024) Manca un mese e mezzo agli esami di maturità. Per migliaia di studenti si avvicina la data della prima prova scritta del 19 giugno. Il sondaggio annuale della community di Maturansia boccia la formazione scolastica e promuove i social come strumento per integrare la preparazione. Dal 2018, Maturansia, la community fondata da Claudio Fioretti e punto di riferimento dellaZ, aiuta gli studenti italiani ad arrivare pronti alla Maturità, fornendo contenuti efficaci a supporto dello studio, unico vero antidoto all’ansia, acerrima avversaria di ogni studente. Così, per comprendere lo stato d’animo dei diplomandi ed orientarli al meglio, Maturansia ha realizzato un sondaggio tra i suoi follower e futuri diplomati.