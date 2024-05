Gare e raccolta fondi per gli ospedali in Valle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Correre e pedalare per raccogliereper glivaltellinesi. Due giorni diper rilanciare il messaggio di solidarietà. “Insieme per vincere”, per festeggiare il suo decennale, ha organizzato per domani e domenica, a Valdidentro, una grande manifestazione con quattro diversesportive, tra corsa, camminata e pedalata, musica e animazione. Nello spirito solidale che anima l’associazione, la due giorni ha un fine benefico: il ricavato sarà destinato al progetto “Hospice Sondalo“, per l’assistenza e il comfort dei degenti, e all’acquisto dell’apparecchiatura di teleriabilitazione per l’Unità spinale di Sondalo e di attrezzature per l’Oncologia di Sondrio. Nel pomeriggio di domani è in programma una gara podistica per bambini e ragazzi e “Corri e pedala”, in collaborazione con l’Unione Bormiese.