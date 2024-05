Futuro Conte - nuova squadra in pole per il tecnico | le ultimissime

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 3 maggio 2024) Antoniopotrebbe presto tornare in panchina. Unaavrebbe già fatto recapitare la propria offerta al; la notizia. Antoniosicuramente è stato centrale nei rumors di mercato, parlando di allenatori, per molte squadre di Serie A e non in questi ultimi mesi. Ilpugliese difatti è un illustre svincolato che dal 2021 non ha voluto intraprendere nuove esperienze dopo l’ultima inglese al Tottenham. Poi negli ultimi mesi le insistenti voci che lo accostavano a squadre italiane come ad esempio al Milan, al Napoli, o anche un ritorno alla Juventus. Tuttavia ilnon si è mai sbilanciato ma ora il suo ritorno sembra essere vicino. Difattisembra essere pronto per tornare al lavoro e ormai il suo arrivo su una panchina è solo ...