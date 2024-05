Furto in casa Inseguito e bloccato

(Di venerdì 3 maggio 2024) Con un complice, che è riuscito poi a far perdere le proprie tracce, aveva messo a segno unnell’abitazione di una pensionata di Gropello Cairoli. I carabineri di Gropello, che lo hannodopo un inseguimento, hanno denunciato a piede libero S.J., 39 anni, domiciliato a Candia. Dovrà rispondere diin abitazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.30 di domenica quando i due sono riusciti ad entrare nelladella donna passando dalla porta d’ingresso lasciata aperta. Una volta all’interno si erano messi alla ricerca di denaro contante e oggetti preziosi, riuscendo a impadronirsi di 450 in banconote da 50 euro, che la padrona dicustodiva in un cassetto. Quello che i due non avevano messo in conto era però la possibilità che la donna li scoprisse, come è puntualmente ...

