Furto di profumi in aeroporto - la banda in trasferta dalla Sicilia bloccata a Linate con 15mila euro di refurtiva

(Di venerdì 3 maggio 2024) Milano – Nove uomini tra i 19 e i 51 anni, di Palermo, sono stati denunciati dagli agenti della Polaria per aver rubato, in due diverse occasioni, numerose confezioni diall'interno un negozio dell'di. Sono stati gli agenti della Polaria a ricevere nelle settimane scorse, una denuncia da parte del responsabile di un negozio della zona partenze dello scalo milanese di un consistentedidopodiché hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza e confrontato le carte d'imbarco di quel giorno. Lo stesso gruppo, tornato a Milano, ormai nel mirino degli investigatori, è stato visto alcuni giorni dopo superare i controlli per l'imbarco, entrare in vari negozi ed arraffare i, ormai però controllati in diretta dai poliziotti. Quando ...

