Frosinone Preleva il figlio neonato all’ospedale e si dà alla fuga Rintracciato - scaglia un pitbull contro i poliziotti prendendoli a calci e pugni Arrestato 51enne del luogo

preleva il figlio neonato dall'ospedale di frosinone e scappa, inseguito scaglia un pitbull contro la polizia: arrestato - preleva il figlio, neonato, dall'ospedale e si da alla fuga: insguito, bloccato e arrestato. Arresto di un uomo, di 51 anni. originario di frosinone. Tutto risale nella serata del 30 aprile scorso, ... Continua a leggere>>

Il tribunale gli toglie la potestà genitoriale, il padre si introduce in ospedale e porta via il neonato - L'uomo si era introdotto nel reparto di Neonatologia dell’Ospedale Spaziani di frosinone e aveva prelevato suo figlio neonato, violando un provvedimento del tribunale per i minorenni di Roma che aveva ... Continua a leggere>>

Brescianini, nuovo accostamento al Napoli: "Un multiuso incredibile per la mediana" - Sull'edizione odierna di Tuttosport si esaltano le qualità di Marco Brescianini, che secondo il quotidiano torinese è obiettivo anche del Napoli ... Continua a leggere>>