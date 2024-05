Frosinone - Di Francesco | Empoli pericoloso in contropied - nessuna pressione su Brescianini

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il tecnico delDiha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida salvezza con l’: “Sarà una partita molto importante. L’è una squadra molto forte ine e che concede pochissimo in fase difensiva. Si giocherà su poche occasioni. Noi cercheremo di imporre il nostro gioco”. Su: “Non voglio dargli troppa responsabilità, sicuramente all’interno della rosa è quello cresciuto maggiormente. Ha ricoperto diversi ruoli, ha fatto anche il terzino. Quello che mi piace di più di Marco è la sua umiltà, è una spugna che apprende tutto. Se ne sta parlando tanto ora ma non gli deve pesare perché ci salveremo con il lavoro di squadra non con un singolo” SportFace.

Frosinone Salernitana , voti e giudizi dei quotidiani: Di Francesco positivo, Colantuono no. Ecco i peggiori e i migliori della sfida Frosinone Salernitana ha determinato con il suo 3-0 finale un importante salto in avanti per i padroni di casa nella corsa salvezza e la retrocessione matematica dei ... Continua a leggere>>

Le parole di Eusebio Di Francesco , allenatore del Frosinone , in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Empoli Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista di Empoli- Frosinone . SALVEZZA – «E’ verissimo che dallo sguardo dei calciatori si può captare il loro stato ma a ... Continua a leggere>>

frosinone, Di francesco: "Contro l'Empoli importante per il nostro obiettivo" - "La stiamo preparando bene, è una partita difficile contro una squadra a pari punti con noi e che a mio parere da quando è arrivato ... Continua a leggere>>

Calcio: Di francesco "Con Empoli una finale, non sbaglieremo approccio" - Trasferta in terra toscana per il frosinone che farà visita domenica pomeriggio all'Empoli. Una sfida delicata e di certo non semplice per l'undici di mister Di francesco, contro una diretta ... Continua a leggere>>

frosinone, Di francesco: “Empoli difficile da affrontare, è una finale” - Il frosinone è ospite domenica alle 15 dell’Empoli di Davide Nicola, che è reduce dalla sconfitta con l’Atalanta. Dopo il successo sulla Salernitana, l’allenatore Eusebio Di francesco ha presentato co ... Continua a leggere>>