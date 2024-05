Freschi ed eleganti i bianchi altoatesini conquistano i palati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Grande attenzione e una miriade di contatti per i novanta produttoriche si sono presentati al Vinitaly in uno stand collettivo – dove si sono svolte diverse degustazioni con tematiche ben precise – che ha riscosso ottimo riscontro e un’affluenza straordinaria. "Siamo soddisfatti della nostra partecipazione coesa alla fiera e siamo felici dell’interesse da parte dei visitatori che hanno voluto cogliere tutta l’eccellenza e la varietà del nostro piccolo territorio – spiega Andreas Kofler, presidente Consorzio Vini Alto Adige –. L’Alto Adige continua ad essere ben riconosciuto per i suoi vinie raffinati: dal Gewurztraminer al Pinot Bianco fino a Sauvignon e Chardonnay. L’eleganza dei nostri Pinot Nero è stata apprezzata e tra le varietà rosse, buona attenzione anche per gli autoctoni Schiava e Lagrein". Il ...