Francesco Gabbani - fuori il video del singolo Frutta malinconia

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 3 maggio 2024) Da oggi in radio, il nuovodi, accompagnato dalclip dal retrogusto vintage Online ildi(BMG) il nuovodida oggi nelle radio e sulle piattaforme digitali. Il, diretto da Filiberto Signorello, richiama l’estetica degli anni ’60, di cui la canzone riprende le sonorità, rivissuta attraverso un montaggio realizzato con immagini in bianco e nero di twist, il ballo in voga in quegli anni.è una canzone in pieno stile “ano”, è una specie di album fotografico con dentro ritagli di estati diverse, ...