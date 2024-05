Francesca Fagnani - com’è cambiata nel corso degli anni | le foto prima e dopo

Amatriciana vs Carbonara . L’eterna sfida tra i due piatti iconici della cucina romana arriva anche sul palco del concerto del Primo Maggio , con un siparietto tra la giornalista Francesca Fagnani , nota conduttrice del programma Belve di RaiDue e il cantautore Mahmood . Dopo l’esibizione ... Continua a leggere>>

News tv. Francesca Pascale è stata una delle ultime ospiti al programma Rai “Belve” per un’intervista con la giornalista Francesca Fagnani. L’ ex compagna di Silvio Berlusconi, ha ripercorso tanti momenti salienti della sua vita per poi spiazzare tutti con una frase rivolta alla conduttrice ... Continua a leggere>>